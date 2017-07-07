В Биробиджане в новогоднюю ночь появился новый житель

В Еврейской автономной области в новогоднюю ночь появился новый житель. Женщина из Биробиджана родила девочку в отделении роддома Областной больницы.

В ночь на 1 января кто-то встречал Новый год, а кто-то – новую жизнь. На Дальнем Востоке в родильном отделении больницы Биробиджана в новогоднюю ночь родилась девочка. Сообщается, что это здоровая малышка, ее роды прошли благополучно.

В Еврейской автономной области новый 2018 год наступил раньше, чем во многих других областях. Вместе с ее жителями праздник одновременно встречали в Хабаровском и Приморском краях, а также в Петропавловске-Камчатском.