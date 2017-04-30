Жители Воронежа отомстили водителю за хамскую парковку

Жители Воронежа отомстили водителю автомобиля за хамскую парковку. Горожане обклеили машину листами с комичной надписью.

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Skoda неверно припарковал свою машину недалеко от крупного торгового центра и пошел по своим делам. Его немаленьких размеров автомобиль перегородил сразу несколько парковочных мест и не давал другим водителям по правилам остановиться у обочины автодороги.

С такой ситуацией решили разобраться автолюбители и при помощи скотча и бумаги заклеили кабину автомобиля листами. На них они написали фразу в стиле сарказма, что водитель этого внедорожника является мастером парковки. Фото своего наказания они выложили в социальные сети.

Как отреагировал сам водитель автомобиля не указывается. Однако пользователи уже заметили, что мужчина еще легко отделался из ситуации. Возмущенные жители могли и нанести материальный ущерб автомашине, однако это не предусмотрено законодательством и на подобные действия решили не идти.