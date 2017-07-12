В Москве Дед Мороз попьет чай и проведет экскурсии для бездомных. Новогодняя акция проводится при участии столичного Центра соцадаптации.

В праздничные дни не останутся без внимания люди, которые потеряли жилье и вынуждены ютиться на улицах мегаполиса в качестве бездомных. Специально для них московское правительство совместно со столичным Центром социальной адаптации разработало отдельную праздничную программу. К таким людям придет Дед Мороз и проведет не только теплые чаепития, но и экскурсионную программу по достопримечательностям российской столицы.

В число мест, где смогут побывать бездомные граждане, вошли главные храмы Москвы. В том числе они смогут посетить храм Христа Спасителя. Завершится полезная программа вручением подарков на память.

Новогодняя социальная акция должна продлиться всю неделю.