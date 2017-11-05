Очередной житель Воронежской области выиграл квартиру в лотерею

1 января житель Воронежской области узнал о своей победе в «Жилищной лотерее». В первый день нового года организаторы лотереи провели трансляцию, в которой объявили и других счастливчиков, которые выиграли квартиры.

Жители США по большей части уже привыкли к лотереям, поэтому такие мероприятия пользуются там большим спросом. Россияне же испытывают к ним меньше доверия, а потому желающих покупать билеты также в разы меньше. Тем не менее, события прошедшего года заставили многих граждан России задуматься, что лотереи – это не развод. Так, в прошлом году выигрыш получила пенсионерка. Пожилая женщина из села Панино (к слову, тоже Воронежская область) была объявлена как обладательница больших денег на всю страну.

После этого, а также другого случая с выигрышем в лотерею, россияне стали с большим доверием относиться к ним, и это отразилось на продаже билетов. Вчера стало известно имя еще одного счастливчика, который обрел успех. Он выиграл квартиру, однако имеет возможность забрать приз деньгами.