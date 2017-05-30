Таксисты Воронежа рассказали, сколько заработали в новогоднюю ночь. Расценки на данную услугу в Новый год резко поднимаются.

В социальных сетях Воронежа пользователи устроили неофициальный опрос среди водителей такси города. Они интересовались, сколько можно на извозе заработать в праздничную ночь.

Выяснилось, что тарифы во многих службах такси увеличились в несколько раз. Так, до центра с окраинных районов города можно было доехать примерно за 500-800 рублей. Ранее такая поездка могла обойтись в три раза дешевле. Впрочем, многие жители Воронежа успели воспользоваться этими неоценимыми услугами в Новый год.

Одни уверены, что цены вполне приемлемы для праздника, другие посетовали на то, что их вводили в заблуждение информацией, опубликованной в приложениях таксокомпаний, а на деле с карточки были списаны совсем другие средства. Одному из горожан не повезло, и он потратил на поездку через весь город одну тысячу рублей.