В Волгограде трамвай №4 водит Дед Мороз

В Новый год трамвай №4 в Волгограде водит Дед Мороз. Такие фотографии горожане опубликовали 1 января в соцсетях.

Как удалось запечатлеть очевидцам, водитель нарядился в полноценный костюм сказочного персонажа. Он надел традиционный колпак, алый кафтан и даже длинную белую бороду. Яркого персонажа отчётливо видно за стеклом.

Волгоградцы положительно отметили инициативу работника "Метроэлектротранса", поднимающую настроение даже после наступления Нового года. По словам пассажиров, это создаёт особую праздничную атмосферу и заставляет улыбнуться даже грустных людей.

Сотрудники общественного транспорта Волгограда не раз радовали клиентов новогодней символикой. Некоторые трамваи кондукторы украсили гирляндами и мишурой. Один из маршрутчиков установил в своём автомобиле настоящую сосну.