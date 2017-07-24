Резиденция Деда Мороза в Волгограде все еще открыта для детей. В праздничные выходные с четырех до пяти часов вечера там будут открыты развлекательные площадки «Новогодняя лаборатория танца» и «Снежный вернисаж».

Сотрудники резиденции Деда Мороза сообщают, что она все еще работает, и приглашают волгоградских детей посетить остальные части развлекательной программы. Накануне там состоялся показ тематических мастер-классов, а также были открыты интерактивные площадки. В резиденции добавляют, что мероприятия там будут проходить на протяжении всех школьных каникул в январе.

Также сообщается, что в резиденции запланирована программа не только для детей. На каждый день до седьмого января в Комсомольском саду запланированы вечера танцев, они будут начинаться в шесть часов вечера.