Президент России Владимир Путин поздравит в январе 250 долгожителей Брянской области. Пожилым людям придут праздничные телеграммы.

Представители Пенсионного фонда Брянской области сообщили приятное известие для всех долгожителей региона. Только в течение января всех стариков, перешагнувших жизненный рубеж в 90 лет, поздравит в телеграммном сообщении президент страны Владимир Путин.

Отмечается, что таких жителей в российском субъекте федерации немало и только 250 из них отметят свои юбилеи в начале наступившего года.

Подавляющее большинство долгожителей Брянской области составляют женщины. Более 200 брянцев в январе отметит свое 90-летие, еще почти сорок человек справят 95 лет, а двое дожили до возраста 100 лет. Известны и имена юбиляров. Среди них встречаются очень редкие, почти неиспользуемые сегодня русские женские имена.