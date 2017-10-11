В метро Москвы встретили Новый год 35 тысяч пассажиров

В метро Москвы Новый год встретили около 35 тысяч пассажиров. Об этом рассказали на официальном портале столичного мэра и правительства.

В сообщении сказано, что за новогоднюю ночь услугами общественного транспорта воспользовались более 500 тысяч человек. Наибольшая доля клиентов припала на метро и центральное кольцо - 430 тысяч. Меньше катались на автобусах, троллейбусах и трамваях - 80 тысяч.

Пресс-служба правительства подчёркивает, что стабильную работу транспортной системы обеспечивали порядка 13 тысяч сотрудников. 2018-й стал вторым годом, когда станции оставались открытыми в течение всей новогодней ночи.

Максим Ликсутов, заммэра по транспортным вопросам, заявил, что департамент обеспечил наиболее удобное перемещение по Москве. Он пообещал, что власти продолжат контролировать порядок на дорогах и в общественном транспорте до конца праздников.