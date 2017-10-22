1 января 53 волгоградца пробежали 2018 метров ради исполнения своих обещаний

1 января жители Волгограда участвовали в «Забеге обещаний-2018». В полдень 53 спортсмена-любителя вышли, чтобы пробежать 2018 метров. Это число было символическим и указывало на то, что люди найдут мотивацию для исполнения обещаний, которые они давали себе на этот год.

С приходом каждого нового года многие люди решают менять свою жизнь, и некоторые даже пишут себе план целей на год, которых они желают достичь. Тем не менее, лишь немногие, а именно самые целеустремленные, добиваются того, что наметили. Остальным же часто мешают лень и отсутствие мотивации. Организаторы забега, давая свои комментарии, говорят, что прекрасно понимают это и хотят, чтобы в этом году у вологоградцев действительно все сложилось так, как они того хотят.

Стоит же понимать, что для этого придется приложить немало усилий, и первое из них – это забег в самом начале года. Более 50 жителей нашли в себе силы, чтобы бежать зимой, найдут и для того, чтобы идти к своим мечтам, уверенны организаторы.