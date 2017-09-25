60 пассажиров поезда Благовещенск - Тында встречали Новый год в пути

60 пассажиров поезда «Гилюй», которые оправились сообщением Благовещенск – Тында 31 декабря, встречали Новый год в пути. Как пишет местное новостное издание, 1 января в Тындру приехали 26 человек.

В Амурской области пассажиры одного из рейсовых поездов встречали Новый год прямо в пути. В последний день декабря 2017 года они отправились из Благовещенска. Время, за которое поезд проходит намеченный путь – 16 часов 17 минут, а потому в пункт назначения пассажиры прибыли уже в следующем году. Первая остановка поезда была станция «Магдагачи», и когда состав прибыл туда, в том районе уже наступил 2018 год.

Сообщается, что поездка прошла благополучно, никто из пассажиров в поезде дебошей по поводу праздника не устраивал. Сейчас бригада машинистов, а также проводницы поезда «Гилюй» отдыхают, но уже вечером отправятся в обратный путь.