В Южно-Сахалинске вместо сгоревшей поставили новую елку. Лесная красавица вновь радует жителей российского острова.

На главной площади столицы Сахалинской области появилась новая елка, однако ее размеры оказались менее внушительными. В городской администрации рассказали, что главная новогодняя искусственная ель была перенесена из местного парка и теперь заняла место сгоревшей накануне 25-метровой елки.

Напомним, что инцидент в центре Южно-Сахалинска произошел в новогоднюю ночь. При запуске фейерверков один из зарядов угодил прямо в новогоднее дерево. В результате этого происшествия, сухая елка довольно быстро воспламенилась и сгорела практически дотла на глазах у изумленной публики. Специалисты подтвердили, что основной причиной возгорания елки стали петарды.

Тогда власти региона сообщили своим жителям, что совсем скоро на месте сгоревшего дерева появится новое, и праздник будет продолжаться.