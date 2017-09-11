В Барнауле продают самодельный вездеход за 155 тыс рублей

В Барнауле продают самодельный вездеход за 155 тысяч рублей. Владелец транспортного средства разместил объявление в Сети.

На страницах всемирной паутины недавно появилось сообщение, что на продажу выставлен самоходный образец, собранный собственными руками жителем Барнаула. Мужчина кратко описал в тексте объявления свое детище. Житель Алтайского края заявил, что создавал вездеходную машину для прохождения труднодоступной местности в зимний период.

Его мощность составляет более 80 лошадиных сил. Объем двигателя почти два с половиной литра. Владелец машины признался, что при сооружении вездехода использовал детали российской машины марки «Волга».

Указана и цена автомобиля – 155 тысяч рублей. Нашелся ли потенциальный покупатель на данный вездеход, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах, что в Татарстане, запустят производство вездеходных аппаратов для российского бездорожья.