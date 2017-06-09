В Ростове новогодняя елка оказалась под водой

В Ростове-на-Дону дайверы украшали елку под водой. Наряженные Дед Мороз и Снегурочка опустили ее на дно бассейна, глубина которого составляет четыре метра. Действо происходило в канун Нового года в центре «Аква-Дон».

Жители донской столицы всегда отличались своей неординарностью и изобретательностью. В этот раз местные дайверы устроили праздник под водой, нарядив там елку и устроив там праздник. Для этого к искусственной елке был приделан грузик, а дайверы нарядились в костюмы сказочных персонажей в тему праздника. После этого они и их помощники надели свои акваланги и опустились на дно, чтобы там нарядить пушистую. Общаться между собой они могли только жестами, однако это им не помешало. Они смогли нарядить новогодний символ и станцевать вокруг него хоровод, а после даже открыть шампанское. Все это событие было запечатлено яркими фотографиями.

Те, кто участвовал в действе, объяснили, что это уже сформированная традиция, которая проходит в Ростове-на-Дону каждый год на протяжении уже двадцати лет. За это время они уже смогли приловчиться к тому, чтобы ни елка, ни игрушки не всплыли, пока они не закончат.