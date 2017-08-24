Ведущая передачи «Время» Андреева рассказал котам о традиции в России «соображать на троих»

Ведущая новостной передачи «Время» на Первом канале Екатерина Андреева рассказала своим котам о том, что в России принято делиться и «соображать на троих». Видео с тем, как вино «проходит таможню» у животных, она опубликовала в своем профиле Instagram.

В одной из соцсетей ведущая программы «Время» опубликовала ролик со своими котами, который ее подписчики сочли забавным. На нем запечатлено, как коты по очереди смотрят на бутылку вина, находящуюся в пакете. Один из котов настойчиво норовит посмотреть и понюхать, что же за напиток находится в манящем бумажном пакете. В это время Екатерина Андреева объясняет им, что спиртное им не даст, потому что им такое нельзя. Более того, она шутливо говорит, что коты решили забрать все ее вино, потому что не знают, что в России принято «соображать на троих», но в ее случае придется даже на четверых, потому что пить вино хочет и муж телеведущей.

Подписчики профиля Андреевой в комментариях написали, что их повеселил этот видеоролик, а также поблагодарили ее за то, что она доступна для них. В самом деле, ведущая новостей следит за комментариями на своей странице и по возможности отвечает на задаваемые вопросы либо же благодарит за похвалу.