В России вышел запрет на продажу слабоалкогольных энергетиков. Он обрел силу с 1 января 2018 года. Также запрещено их производство, если только товар не предназначен для экспорта.

В России решили полностью запретить продажу слабоалкогольных энергетических напитков. Постановление об этом уже вышло и подписано соответствующим ведомством. Также власти позаботились, чтобы аналогичные поправки были внесены в федеральный закон. Теперь в России больше не будет продаваться алкогольная продукция, в которой процент этилового спирта не достигает отметки более 15 оборотов.

На официальном сайте правовой информации, где сообщалось об изменениях в законе, также указаны причины такого решения. Оно было принято после событий в Иркутской области, когда в результате отравления жидкостью «Боярышник», в которой содержался спирт, погибли более 75 человек и еще почти 50 скончались. Также отмечается, что слабоалкогольные энергетики вызывают алкогольную зависимость, что также повлияло на запрет.

Тем не менее, производство данного продукта в стране не завершится. Оно будет разрешено, если товар предназначен для экспорта в другие страны.