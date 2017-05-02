Девушка из США вышла замуж за несколько часов до смерти от рака

Хезер Линдси , девушка из США, вышла замуж за несколько часов до того, как умерла от болезни. У нее выявили рак молочной железы, однако ее жених Девид Мошер не отказался от нее и сделал ей предложение. В зал для венчания она прибыла в белом платье на медицинской каталке.

Грустную историю о нетеряющей надежды девушке сообщает американский таблоид Sun. Авторы статьи в издании рассказывают, что у девушки по фамилии Линдси был молодой человек Девид Мошер. Они любили друг друга и собирались пожениться. Он собирался сделать ей предложение, когда узнал, что она смертельно больна. Однако, вместо того, чтобы сдаваться, в декабре 2016 года он позвал ее замуж, а через год они поженились.

Их свадьба была назначена на 22 декабря 2017 года. Хезер и Девид готовились к радостному событию, и оно произошло. После процедуры бракосочетания девушка вынужденно вернулась в больницу и спустя время умерла. Она прожила как замужняя 18 часов.