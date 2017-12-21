Эксперты рассказали об "экстренных" новогодних подарках

Экспертами составлен список универсальных новогодних подарков, которые подойдут каждому и их можно приобрести в любой момент.

Новогодние праздники - это всегда приятная суета. Приготовление на стол, покупка подарков, украшение елки и многое другое. Частенько бывает так, что приобретение подарков откладывается на самые последние минуты. Для таких случаев эксперты составили список того, чему всегда будут рады люди всех возрастов и национальностей.

Самым востребованным экстренным подарком является шоколад, который дарится всем и всегда и в любом количестве. Также будет приятно получить книгу или сувенир, сделанный своими руками (елочная игрушка, рождественский венок).

Не стоит забывать, что у каждого народа есть веками сложенные традиции, которые в какой-то степени облегчают поиск презентов.