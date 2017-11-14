В мэрии Уфы уже составили программу на новогоднюю ночь

Представители городской администрации Уфы огласили программу на новогоднюю ночь. Грандиозный салют ожидает жителей и гостей столицы Башкортостана в 2 часа ночи.

Традиционно в Уфе специально для новогодних празднеств открыты сразу две площадки: первая на площади Ленина, а вторая расположена у Конгресс-Холла. Мэрия Уфы заявляет, что новогодний фейерверк можно будет наблюдать в 2 часа ночи, а до этого всех желающих ждут театрализованные представления, начало которых запланировано на 22:00.

Новогодняя программа подойдет к концу в 3 часа ночи 1 января. Администрация Уфы утверждает, что праздничное мероприятие будет действительно впечатляющим.

Кроме того, стоит напомнить, что ранее уже сообщалось о космическом "салюте" в Башкирии.