Астролог рассказал о неэффективности загадывать желания на Новый год

Астролог Влад Росс рассказал, что в ночь Нового 2018 года желания загадывать не стоит из-за фазы Луны, которая будет находиться в невыгодном положении с точки зрения астрологии. Более того, загаданные желания могут исполниться иным, противоположным образом.

Канун Нового года и сама ночь с 31 декабря на 1 января для многих кажется волшебной. Люди загадывают желание под бой курантов и надеются, что их мечты сбудутся. Однако, в ночь на 2018 год Луна может сыграть злую шутку с мечтателями.

Из-за фазы Луны, которая в праздничную ночь будет «сотрудничать» с Ураном, все желания могут сбыться в диаметрально-противоположном значении. Так, обращаюсь к чуду за любовью, мечтатель может получить одиночество, вместо здоровья – болезнь, а вместо богатства – бедность. Помимо этого, желания могут просто не сбыться.

Чтобы желание сбылось, астролог советует загадать его с 15 на 16 января. Именно в эту, а не в новогоднюю ночь, наступит год Собаки по китайскому календарю. Звезды сойдутся в очень выгодном расположении и все желания смогут сбыться. Главное, отметил астролог, просить у небес нужно лишь то, что может случиться на самом деле.