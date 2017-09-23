Сотрудники МЧС рассказали, как сделать зимние игры ребенка безопасными

В МЧС России поделились с родителями нехитрыми правилами, как максимально обезопасить своего ребенка во время зимних игр. Риск травмироваться в холодную пору года значительно возрастает.

Сотрудники МЧС России обращают внимание всех родителей на то, что зимняя пора является очень опасной для детей во время шалостей. Зачастую халатность и невнимательность может привести к действительно трагическим последствием.

Таким образом, первым правилом является необходимость обеспечения теплой и удобной одежды для ребенка. Не обязательно закутывать свое чадо в 40 одежек, однако стоит не забывать о возможности переохлаждения. Не рекомендуется надевать на ребенка длинные шарфы из-за опасности поскользнуться.

Кроме того, ни в коем случае нельзя отпускать ребенка гулять по замерзшим водоемам, где есть вероятность провалиться под лед. Стоит напомнить своему чаду, чтобы во время игр в снежки они не целились в лицо, а также проверять наличие проезжей части возле горок.

При соблюдении этих простых правил, утверждают сотрудники МЧС, зимние праздники пройдут весело и беззаботно.