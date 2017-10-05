В России подготовлены 3 тысяч площадок для запуска салютов

В России почти 3 тысячи специально оборудованных площадок уже подготовлены во всех регионах для запуска салютов и петард. Об этом 31 декабря журналистам поведали представители пресс-центра МЧС России.

Согласно предоставленной информации, для запуска фейерверков в российских регионах было выделено свыше 2800 площадок, которые на данный момент контролируются представителями МЧС. В ведомстве напомнили, что практически все травмы любители салютов получают при неправильном запуске, в связи с чем в России и появились спецзоны для запуска пиротехники.

Спасатели рекомендуют приобретать только сертифицированный товар в проверенных магазинах, так как несоблюдение важных мер пожарной безопасности становится причинами пожаров, травм и даже гибели людей.