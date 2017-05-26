В Харовске главврач уволил диспетчеров и возложил их обязанности на медсестер

В Харовске Вологодской области главврач местной больницы решил, что медсестры смогут выполнять обязанности диспетчеров и уволил всех людей, отвечающих за прием звонков. Диспетчерская работа уже нарушена, медсестры не успевают отвечать на звонки, а главврач ситуацию исправлять не намерен.

Как сообщается, главный врач, управляющий поликлиникой, решил, что диспетчеры скорой помощи имеют легкие обязанности и их полномочия можно смело переложить на медсестер. Он уволил всех диспетчеров и поручил принимать звонки о неотложной помощи работницам медучреждения.

Помимо осмотра больных и помощи пациентам медсестры теперь должны будут принимать звонки, распределять их по степени важности и опасности. Местные жители Харовска уже сообщили, что дозвониться в больницу стало очень сложно и многие заявки теряются.

Медсестры не успевают выполнять свои старые обязанности и совмещать их с новыми. Сам главврач ситуацию не комментирует и, как сообщают в больнице, возвращать диспетчером не планирует.