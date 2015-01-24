Во Владивосток не смогут попасть грузовые автомобили

Грузовики не смогут попасть во Владивосток из-за плохих погодных условий.

За несколько дней до начала непогоды, синоптики уже предполагали о надвигающемся циклоне, который пришел из Желтого моря, об этом они заранее предупредили все службы и уборочная техника была вовремя приготовлена. Сложившаяся ситуация стала препятствием грузовикам для въезда в город.

Владельцам легкового транспорта посоветовали ограничить передвижения по городу, по возможности не пользоваться автомобилями. Вся уборочная техника, весь штаб спасательных служб подготовлен к экстренным ситуациям, так как на Новый Год может увеличиться количество осадков.

Горные перевалы Приморья снабдили тяжелой техникой в помощь автомобилистам.