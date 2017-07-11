В ночь на Новый год в саду «Эрмитаж» состоится праздник цвета

В ночь на Новый год в саду «Эрмитаж» состоится невероятный праздник цвета, где вся территория будет украшена цветными фотозонами, создающими атмосферу волшебной ночи. Об этом сообщается на сайте сада.

По полученной информации, на аллеях «Эрмитажа» гостей будут встречать артисты в образах волшебных существ, одаривающих детей и взрослых мандаринами, украшениями и бенгальскими огнями. Уточняется, что театральное шествие будет разделено по цветам и закончится возле главной сцены.

С 22:00 в музыкальной программе ожидается выступление диджеев, а ровно в полночь на сцену поднимется танцевальный коллектив в ярких светящихся костюмах. Сразу после боя курантов для гостей сада «Эрмитаж» прогремит яркий новогодний салют. Праздник и танцы продлятся до 2:00.