70 кораблей ВМФ России встретят Новый год в море

70 кораблей ВМФ России встретят Новый год в открытом море. Такую информацию озвучили в Министерстве обороны РФ.

Команды более семидесяти боевых кораблей из России оказались за пределами своего порта постоянной приписки и встретят Новый год вдали от Родины. По словам представителей пресс-службы оборонного ведомства России, на кораблях, находящихся в различных уголках планеты, будут проведены праздничные мероприятия. Военные получат также поздравительные телеграммы от начальства, а также подарки от Деда Мороза.

Сообщается, что за прошедший год корабли ВМФ России осуществили почти 140 дальних рейсов. Экипажи находились в водах Северного Ледовитого океана, а также в регионах планеты, где присутствуют преступные группировки пиратов. За последние годы количество подобных походов возросло. Всего за пять лет моряки из России побывали в открытом море почти семьсот раз.

Ранее сообщалось, что бомбардировщики Ту-95 пролетали недалеко от побережья Индонезии и Австралии.