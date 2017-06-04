Эксперты выбрали 10 лучших книг 2017 года

Эксперты составили список из 10 лучших книг 2017 года. Первое место в рейтинге получила книга «Памяти памяти» Марии Степановой, жюри оценивало тематику, актуальность и стиль изложения.

Победу в рейтинге и звание главной книги 2017 года эксперты отдали работе Марии Степановой «Памяти памяти». В своей книге автор рассмотрела работу памяти на фоне изложения историй из семейного архива. Эксперты отметили, что работа Степановой представляет собой культурологическое эссе, которое объединило в себе все темы, волнующие мир.

Второе место отдали книге «Останется при мне» Уоллеса Стегнера. Его работа по тематике схожа с книгой Степановой. Стегнер рассказывает о смерти женщины от рака, и вспоминает о всех событиях жизни окружения и самой больной.

Третью строчку получила книга Маргариты Хемлин «Искальщик». Эксперты отметили уникальность изложения и сюжетных линий детектива. Лучшими также стали книги: «Иуда» Амоса Оза, «Заххок» Владимира Медведева, «Девочки» Эммы Клайн, «Июнь» Дмитрия Быкова, «Ничейного отца дети» Арно Шмидта, «Город Брежнев» Шамиля Идиатуллина. Также отметили работу «Путешествие с закрытыми глазами…» Ольги Седаковой.