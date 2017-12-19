По Екатеринбургу пробежались голые Деды Морозы

В Екатеринбурге прошел необычный забег Дедов Морозов. Полуголые мужчины в шапочках и красных шортах пробежались по городу, прохожие фотографировали их и приветственно махали руками.

Мужчины Екатеринбурга вышли на необычную акцию, порадовав своими полуобнаженными телами прекрасную половину человечества. Так, по городу пробежались мужчины, наряженные только в красные короткие шорты, бороду и новогодние колпаки. Прохожие приветствовали Дедов Морозов свистом и аплодисментами, они фотографировали их и делились снимками в социальных сетях.

К акции присоединились не только "моржи" Екатеринбурга, но и все желающие, у которых имелся новогодний наряд и чувство юмора. Всего Новогодние волшебники пробежали около двух километров, а на финише их ожидали Снегурочки с подарками.