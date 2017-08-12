Космонавты показали фото Крыма с космоса

Крымский космонавт Антон Шкаплеров показал всем как выглядит Крым из космоса.

Три года подряд космонавту выпадает эксклюзивная возможность встречать Новый Год в космосе. Для него это своего рода уже традиция, так как каждая следующая командировка припадает на зимние месяцы. Экипаж всей команды МКС уже провел все подговительные мероприятия к встрече Нового Года.

В космосе у Шкеплерова предстоит выполнить огромный пласт работы. Так, 2 февраля у него запланирован открытый выход в космос, всего же за время своего пребывания на МКС он должен сделать более 50 экспериментов.

На фотографиях, которые сделал космонавт, запечатлен строящийся Крымский мост и Севастопольская Балаклава. В будущем Антон пообещал радовать пользователей Сети новыми фотографиями.