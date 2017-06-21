Индуисты потребовали вырезать 26 любовных сцен из фильма

Индуисты угрожают жестокой расправой актрисе и режиссеру фильма «Падмавати», снятого по легенде 16 века. Ранее радикалы требовали вырезать 26 любовных сцен из картины.

Фильм «Падмавати» не успел выйти в прокат, когда радикально настроенные индуисты потребовали немедленно вырезать из картины 26 любовных сцен между мусульманским ханом и индийской царицей. Искажение древней легенды настолько возмутило радикалов, что те всерьез обещают отрезать голову главной актрисе фильма, а также расправиться с режиссером.

Так, если раньше все требования индуистов ограничивались необходимостью вырезать любовные сцены, то сейчас не может быть речи даже о выходе фильма.

Стоит отметить, картина «Падмавати» рассказывает об истории индийской царицы, которая подожгла сама себя только ради того, чтобы не отдаваться мусульманскому хану.