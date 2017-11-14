Жители Камчатки и Чукотки первыми встретили новый год

Жители Камчатского края и Чукотского автономного округа первыми в России встретили Новый 2018 год - в 15:00. Президент России Владимир Путин ровно в полночь по местному времени поздравил горожан с в эфире телеканала "Россия 1" перед боем кремлевских курантов.

2018 год традиционно первыми встретили местные жители Камчатки и Чукотки, где на главных площадях уже проходят народные гуляния с развлекательной программой. В новогоднюю ночь горожане смогут наблюдать театрализованные представления, водить хороводы и танцевать на костюмированной дискотеке.

Отметим, что в последние годы из-за большого количества часовых поясов поздравление главы государства в некоторых регионах транслировалось либо за час до нового года, либо на час позже, однако впервые за долгое время новогоднее обращение Путина 31 декабря на телеэкранах полностью совпадет с его действительным приходом по местному времени.