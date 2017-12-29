Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым 2018 годом. Поздравление президента транслировалось по всем федеральным каналам.

Владимир Путин рассказал о том, чем ознаменовался уходящий 2017 год, о всех трудностях, с которыми пришлось столкнуться как правительству, так и самим гражданам России. Он отметил, что 2017 год был непростым, однако несмотря на все трудности, все жители России сплотились и смогли достичь большего, чем ожидалось.

Также в своем поздравлении он поделился с россиянами планами на 2018 год. Владимир Владимирович принес россиянам свои самые искренние пожелания. Он пожелал всем счастья, здоровья и благополучия. После поздравления президента, по традиции, пробили куранты и заиграл гимн России.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Первый канал" принял решение перестроить сетку праздничного вещания, благодаря чему во всех 11 часовых поясах России граждане смогли услышать поздравление президента ровно в 23:55, за пять минут до боя курантов.