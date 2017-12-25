Во Владивостоке наступил 2018 год

Во Владивостоке и Приморском крае уже наступил 2018 год. По традиции жителей Дальнего Востока ровно в полночь по местному времени поздравил действующий президент России Владимир Путин, а в небо над столицей Приморья взлетели сотни красочных фейерверков.

Новый год наступил во Владивостоке в 17 часов по московскому времени, а следом за столицей Приморья праздник придет к жителям Якутии и Амурской области. Последними на территории России поднимут бокалы жители Калининграда.

Напомним, ранее сообщалось, что новогоднее обращение президента РФ Владимира Путина будет транслироваться за пять минут до полуночи во всех часовых поясах страны благодаря переходу на цифровое вещание.