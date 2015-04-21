Глава Хакасии Виктор Зимин поздравил жителей с Новым годом

Глава Хакасии Виктор Зимин поздравил жителей республики с Новым годом. Об этом появилось сообщение на официальной странице политика в Сети.

За несколько часов до наступления Нового года глава российской республики Хакасия Виктор Зимин тепло поприветствовал в новогоднем поздравлении всех жителей региона.

55-летний политик отметил, что прошел еще один год, и удалось сделать немало добрых дел, чтобы преодолеть трудные времена. Зимин выразил уверенность, что за прошедший год россияне стали немного мудрее и сильнее, но и призвал далее совместными усилиями преодолевать трудности, которых еще немало.

Глава Хакасии напомнил, что в 2018 году всем жителям страны предстоит сделать очень важный выбор в своей жизни. От этого политического выбора, считает Зимин, зависит будущее всей России.