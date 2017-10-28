Под Ростовом экипаж ДПС из 70 авто выставили в форме елки

Работники ДПС Ростовской области 29 декабря ночью оригинальным способом поздравили ростовчан с наступающим Новым годом. Экипаж из 70 авто выстроили на въезде в Ростов в форме елки.

Флешмоб привлек внимание горожан и спустя несколько часов к нему присоединились обычные машины. Мигалки машин ДПС создали сияющую елку и подарили всем ростовчанам праздничную атмосферу.

Свидетели флешмоба отметили красоту и необычность флешмоба. По словам очевидцев елки из машин ДПС, происходящее их впечатлило, а инициатива полицейских приятно удивила. Арт-елкой ДПС поздравила город и область с праздником и пожелала всем автолюбителям удачной езды и безопасных поездок.

Машины включали маячки и мигалки, авто «крайних веток» зажигали фары ближнего цвета. Отмечается, что флешмоб прошел в запланированном режиме. Многие опасались, что яркий свет от импровизированной ели приведет к авариям проезжающих мимо машин, но все прошло без инцидентов.