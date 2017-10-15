В Нижнекамске на 80-летии Высоцкого выступят Дюжев и Гармаш

27 января в Нижнекамске на мероприятии к 80-му юбилею Владимира Высоцкого выступят известные артисты Сергей Гармаш и Дмитрий Дюжев. Об этом стало известно из объявления на официальном портале района.

В городе в пятый раз состоится фестиваль "Своя колея", который организуют на платформе Дома народного творчества. Главным инициатором является Никита Высоцкий, сын знаменитого советского исполнителя.

Праздник почтят своим выступлением также вокалисты Сергей Галинин и Ольга Кормухина. Организаторы уведомляют, что в этом году произойдёт качественное обновление программы. В её рамках все известные фольклорные коллективы Нижнекамска исполнят на сцене композиции, благодаря которым прославился Владимир Высоцкий.