"Последний богатырь" стал самым прибыльным фильмом

Недавно вышедшая на отечественные киноэкраны сказка «Последний богатырь» заняла первое место среди самых популярных фильмов в Череповце в 2017 году. История о путешествии в сказочном мире под названием Белогорье принесла доход практически в 2 миллиарда рублей.

Фэнтези «Последний богатырь», появившиеся на экранах в середине этой осени, оказалось наиболее прибыльной кинолентой уходящего года в РФ, а также самой рентабельной лентой отечественного производства за последние года.

На сеансы новинки было продано свыше семи миллионов билетов, в этом картину смогла обойти лишь другая отечественная лента «Ирония судьбы. Продолжение».

Новинка смогла отодвинуть на одну позицию назад прежнего лидера – «Сталинград». Работа Бондарчука занимала место первентства на протяжении 4 лет. Детище, которое смогло заработать 1, 670 000 000 рублей.