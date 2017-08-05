В Сети появился список самых популярных видео уходящего года

На днях в Сети появился список самых популярных и всотребованных видео уходящего года. Его пополнили вредоносные записи, клипы, случайно запечатленные на камеру моменты, отрывки из кинокартин и корткометражки.

Сообщается, что те, кто поработал на данным рейтингом, без особой сложности выявили лидера по количеству просмотров в Сети. Им оказался музыкальный клип «Despasito от Daddy Yankee и Луиса Фщнси», который в уходящем году не увидели лишь считанные единицы. На текущий момент времени запись насчитывает до четырех миллиардов просмотров на известном сервисе YouTube.

Отмечается, что в рейтинг попал популярный клип «Грибов» «Тает лед». Данная запись насчитывает самое большое количество вирусных ремейков. По этому показателю они сумели обойти не менее известный «Экспонат» группы «Ленинград». В списке оказалась видеозапись из Непала, где маленькую девочку признали «божеством».