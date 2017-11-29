Пробки в Москве исчезли к Новому году

Несмотря на все ожидания, пробки в Москве практически исчезли в канун Нового года. Автолюбители со всей России поздравляют друг друга в наступающими праздниками в социальных сетях.

Известные всем сервисы, по типу Яндекс.Пробки и Яндекс.Карты, состоянием на настоящий момент сообщают, что движение транспорта в Москве совершенно свободно, и даже нет намеков на пробки. Оно и понятно, большинство москвичей уже отоварились всем необходимым и сейчас готовятся к новогоднему застолью, а мелкие походы за покупками ограничиваются ларьком через дорогу.

Так, если 28 декабря Москва попросту «стояла», то уже вчера уровень пробок в столице снизился до двух баллов, а сегодня утром дороги полностью освободились.

Кроме того, в канун Нового года автолюбители со всей России обмениваются поздравлениями и светлыми пожеланиями в социальных сетях, делясь праздничным настроением.