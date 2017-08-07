В Москве автопарковка станет бесплатной в новогодние праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 31 декабря по 8 января включительно каждый водитель может бесплатно оставить машину на любой стоянке, которая входит в зону парковочного пространства столицы. Вся информация доступна на сайте градоначальника.

В сообщении указывается, что стоянка автомобилей в новогодние каникулы будет абсолютно бесплатной. Отмечается, что в течение 9 дней можно ставить транспортное средство на стоянке, входящей в зону парковочного пространства мегаполиса.

Напомним, ранее стало известно о том, что для удобства пассажиров, предпочитающих общественный транспорт, в Новый год на территории Москвы метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно.