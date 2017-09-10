В Москве во время новогодних праздников обеспечат усиленные меры безопасности

С целью обеспечения усиленных мер безопасности в Москве на время новогодних праздников будет организован оперативный штаб. Об этом заявляет председатель столичного департамента по региональной безопасности Владимир Черников.

Новогодние праздники – очень светлое и радостное время, однако большие скопления людей на улицах чреваты частыми потасовками и беспорядками. Именно для контроля за безопасностью москвичей и гостей столицы в городе приступит к работе специально созданный оперативный штаб.

Глава департамента по региональной безопасности в Москве Владимир Черняков отмечает, что правоохранительные органы будут работать в усиленном режиме во избежание правонарушений.

Как отмечает Черняков, ведомство сделает все возможное, чтобы новогодние праздники в Москве прошли максимально запоминающимися, в хорошем смысле этого слова.