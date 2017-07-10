Художник театра "Лицедеи" Петрушанский умер в Санкт-Петербурге

30 декабря в Санкт-Петербурге ушёл из жизни Борис Петрушанский - знаменитый хужожник театра "Лицедеи". Об этом в соцсети Facebook написали его коллеги.

Согласно информации, которой располагают петербургские СМИ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Известно, что 70-летний Борис Петрушанский неоднократно жаловался на проблемы с сердцем. Официально об инфаркте пока не объявили.

Друзья и знакомые сожалеют о гибели Бориса Петрушанского, который являлся признанным арт-директором театрального учреждения. Именно он создал знаменитый логотип "Лицедеев". Кроме того, он совмещал в себе обязанности режиссера, учителя и сценографа. Авторы скорбных публикаций отмечают, что покойный не дожил 2 дня до своего очередного Дня рождения.