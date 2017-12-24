В Воронеже сделали в луже самого не новогоднего снеговика

В Сети появилось фото с самым не новогодним снеговиком в Воронеже. Креативные жители решили компенсировать отсутствие снега и сделали праздничного снеговика из подручных объектов: лужи, пенопласта и веток.

Авторы снимка подписали фотографию словами о том, что снеговик соответствует зиме, которая решила не радовать воронежцев новогодним снегом. Вместо снега авторы использовали то, что было – лужу.

В центр лужи креативные воронежцы уложили «голову» - круглый кусок пенопласта с глазами и ртом из камней. «Руками» снеговика стали ветки, которые просто уложили рядом с лужей. И, собственно, само «туловище» снеговика – продолговатая серая лужа.

В Сети снимок оценили и отметили, что даже с плохой погодой можно создать веселое и праздничное настроение. Между тем, синоптики не обрадовали жителей Воронежа прогнозами о снеге. На Новый год жители будут наблюдать дожди, теплую погоду и небольшой ветер.