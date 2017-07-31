Ростуризм подготовил к Новому году памятку для туристов

Ростуризм выпустил специальную памятку мер безопасности для туристов, которые намерены провести новогодние каникулы за границей. Таких россиян, как отметили в ведомстве, будет около 30%.

Так, в памятки специалисты внесли данные о правилах поведения и о нормах безопасности в наиболее распространенных для туризма стран. В Таиланде, напомнили в памятке, нельзя курить на пляжах обычные и электронные сигареты. Также там нельзя запускать дроны и кормить рыб на территории коралловых рифов, которые находятся под особой охраной.

Туристам в Таиланде рекомендуют быть сдержанными в выражениях и не высказываться о представителях королевской семьи. За оскорбительные слова в адрес короля и его родственников – можно получить до 15 лет тюрьмы.

В ОАЭ, напоминают специалисты Ростуризма, нельзя появляться женщинам в откровенных нарядах. Это правило действует даже в самом центре и во всех туристических местах Дубая. Также туристам напомнили, что в Эмиратах очень грязная вода и пить лучше только бутилированную.

Также в Ростуризме рассказали о правилах в Турции, во Вьетнаме, в Индии. С детальной памяткой и со всеми советами от Ростуризма можно ознакомиться в Сети.