"Тираннозавры" устроили бой в прямом эфире

Несколько человек, переодевшись в костюмы тираннозавров, в прямом смысле слова «прорвались» на эфир канала MSNBC, устроив там показательный бой друг с другом. Данное «сражение» происходило непосредственно позади ведущей. Видеозапись необычного телеэфира появилась на странице в Twitter.

На видео журналист телеканала MSNBC Хэйли Джексон ведет разговор со специалистом насчет налоговой реформы. Во время диалога между ними за спиной ведущей неожиданно выходят люди в костюмах динозавров. «Рептилии» устраивают погоню друг за другом по зеленому газону, изображая стрельбу, однако данный инцидент не привлек внимания находящихся в студии гостя и ведущей.

Видео набрало более 5 тысяч просмотров и почти 3 тысяч ретвитов.