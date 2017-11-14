В Москве в новогоднюю ночь работу метро обеспечат 11 тысяч сотрудников

Работу метрополитена в ночь на Новый год будут обеспечивать 11 тысяч сотрудников. Об этом сообщается на официальной странице подземки в соцсети.

В Москве в новогоднюю ночь на работу выйдут 11 тысяч сотрудников подземки, благодаря чему москвичи смогут воспользоваться услугами метрополитена. Отмечается, что с 31 декабря на 1 января свою работу будут выполнять 1 100 машинистов, а также около 1 000 сотрудников транспортной безопасности метро.

Напомним, что в новогодняя ночь метрополитен будет работать всю ночь, жители Москвы смогут отправиться на праздничные гуляния и не беспокоиться о том, как добираться домой.