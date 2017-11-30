Собянин сообщил об открытии вестибюля станции метро «Международная»

Мэр Москвы в Twitter-аккаунте рассказал об открытии второго вестибюля станции метрополитена «Международная». Также Собянин объявил о завершении капремонта северного вестибюля «Петровско-Разумовской» станции.

Вестибюль на Филевской линии закрыли на реконструкцию с 30 января 2017 года. После его открытия люди получили возможность входить в здание «Москвы-сити» без поднятия на улицу. Помимо этого, новый вестибюль открыл проход из метро на Тестовскую улицу. Дизайн вестибюльного помещения совпадает с оформлением станционной территории, в его декорировании использовали гранитные и мраморные конструкции. Для комфорта и улучшения функционирования метрополитена также установили новые турникеты и три окна кассы. В вестибюле разместили комнату полиции.

В этот же день в Москве после капремонта открыли вестибюль станции «Петровско-Разумовская». В пресс-службе метрополитена Москвы отметили, что площадь вестибюля благодаря проведенной реконструкции и ремонтным работам увеличилась почти в два раза.