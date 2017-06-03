В Подмосковье жильцов дома в Ступино атаковали зимние комары

Жителя подмосковного города Ступино пожаловались, что в доме по улице Бахарева жильцов атакует рой комаров, кусающий их уже две недели. Представители ЖЭКа заявили, что опасности нет и комары не опасны, но жильцы боятся, что в подвале живут не только насекомые, но и крысы.

По словам жильцов дома, подвал оказался затоплен и там появились комары. Через вентиляцию они проникают в квартиры и кусают всех жителей. Появлением «зимних» комаров жильцы весьма обеспокоены. Многим кажется, что если есть комары, то есть и крысы, есть и опасность заражения инфекционными заболеваниями.

С просьбой помочь избавиться от комаров жильцы обратились в ЖЭК. Специалисты службы проверили подвал и начали работы по ликвидации затопления. Но проблему комаров они решить не смогли. По словам специалистов, крыс в подвале нет и комары опасности для людей не несут.

Однако, жильцы дома остаются напуганными и уже обратились на радио. Там, во время эфира, они рассказали о своей проблеме и надеются, что в скором времени комары исчезнут.