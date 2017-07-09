Митрополит Иларион верит в скорую передачу Исаакиевского собора во власть РПЦ

Представитель Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион уверен, что Исаакиевский собор в будущем перейдет в собственность РПЦ. По мнению Илариона, вокруг собора умышленно раздувают конфликт, чтобы создать непонимание между церковью и властью.

В эфире телепередачи «Церковь и мир» митрополит Иларион прокомментировал ситуацию вокруг Исаакиевского собора в Петербурге и сообщил, что конфликт был искусственно-создан для создания недопонимания между церковью и политиками. По мнению Илариона, уже в «обозримом будущем» будет совершена передача собора в собственность РПЦ.

В состоявшемся конфликте Иларион винит оппозицию, которая хочет, чтобы нынешняя власть начала спорить с церковью и между ними возник конфликт. Однако, отметил митрополит, все должны понять причину сложившейся ситуации и осознать, что повод конфликта просто использовали для ажиотажа.

Ранее Мединский заявил, что Исаакиевский собор перейдет к РПЦ только в том случае, если церковь возьмет на себя все затраты и обязанности по содержанию и ремонту храма. После этого, 28 декабря, депутаты Петербурга выступили против организации референдума о смене статуса собора.