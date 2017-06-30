24-летний гей променял 79-летнего экс-священника на Иисуса

24-летний мужчина-модель из Румынии бросил своего избранника – 79-летнего бывшего священника, ради бизнесмена по имени Иисус. Брошенный викарий шокирован избранником партнера, так как не так давно он переписал на него дом и теперь священник без денег возвращается в Англию.

В 2014 году мужчина-модель и викарий познакомились на сайте знакомств. После этого, в апреле 2017 года пара официально оформила брак и стала жить в качестве супругов. Пожилой священник хотел обеспечить избранника и после своей смерти – для этого он купил ему дом. Ради покупки апартаментов на родине мужчины-модели викарий продал свое жилье в Англии.

Спустя несколько дней после того, как все документы были оформлены на молодого гея, пожилой викарий узнал о разрыве и остался один. Мужчина-модель оставил своего избранника и ушел от него к бизнесмену по имени Иисус.

Сам священник пребывает в шоке и не может поверить, что его любимый так мог с ним поступить. Пожилой викарий расстроен произошедшим и возвращается в Англию, без денег и любви.